Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Carl Zeiss Meditec

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 95,62 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,7 Prozent auf 95,62 EUR ab. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab in der Spitze bis auf 95,52 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 96,52 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.611 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Bei 142,75 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 94,26 EUR. Mit Abgaben von 1,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 129,60 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent auf 504,22 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 445,23 EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.12.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 06.12.2024.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2023 2,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Carl Zeiss Meditec-Aktie rutscht ab: Carl Zeiss Meditec passt Prognose nach unten an

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Carl Zeiss Meditec-Investment eingefahren

Die Expertenmeinungen zur Carl Zeiss Meditec-Aktie im Juli 2023