Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec reagiert am Nachmittag positiv

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Carl Zeiss Meditec-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 97,86 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 97,86 EUR zu. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zog in der Spitze bis auf 97,94 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 96,52 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 37.345 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 142,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,87 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.08.2023 (94,26 EUR). Mit einem Kursverlust von 3,68 Prozent würde die Carl Zeiss Meditec-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 129,60 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023. In Sachen EPS wurden 0,69 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 1,01 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 504,22 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 445,23 EUR in den Büchern standen.

Am 12.12.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 06.12.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

