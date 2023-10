Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec legt am Dienstagnachmittag zu

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 79,66 EUR zu. In der Spitze legte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 80,22 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 78,38 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 75.647 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Bei 142,75 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 79,20 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 77,76 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 2,39 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 118,20 EUR.

Am 09.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,69 EUR gegenüber 1,01 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Carl Zeiss Meditec 504,22 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 445,23 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Carl Zeiss Meditec am 12.12.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 06.12.2024.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2023 2,95 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

