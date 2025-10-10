Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verzeichnet am Freitagmittag Verluste

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 44,06 EUR ab.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 44,06 EUR ab. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie sank bis auf 43,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 11.527 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 71,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 62,62 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,52 EUR. Dieser Wert wurde am 09.09.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Carl Zeiss Meditec-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,686 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 55,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR im Vergleich zu 289,77 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Carl Zeiss Meditec-Gewinn in Höhe von 1,74 EUR je Aktie aus.

