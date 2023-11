Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag mit roter Tendenz

Kursverlauf

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 84,64 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 84,64 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 83,72 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 84,54 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 57.051 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Bei 142,75 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 68,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,60 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 108,40 EUR an.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 445,23 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 504,22 EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Carl Zeiss Meditec am 12.12.2023 präsentieren. Am 06.12.2024 wird Carl Zeiss Meditec schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Carl Zeiss Meditec-Gewinn in Höhe von 2,93 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 10 Jahren verdient

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX im Minus

TecDAX aktuell: TecDAX zum Start des Montagshandels im Plus