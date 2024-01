Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Donnerstagvormittag fester

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 101,80 EUR zu.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte um 09:04 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 101,80 EUR. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 102,25 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 101,15 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.408 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 142,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 40,23 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,60 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 40,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 102,67 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 504,22 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 445,23 EUR in den Büchern standen.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q1 2024 wird am 09.02.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,91 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

