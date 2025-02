Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 57,80 EUR.

Um 11:46 Uhr sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 57,80 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 57,85 EUR. Bei 57,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 27.014 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.03.2024 bei 123,75 EUR. Mit einem Zuwachs von 114,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 23,39 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,699 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 59,06 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 12.02.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 13.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Carl Zeiss Meditec.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,04 EUR je Aktie belaufen.

