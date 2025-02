Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 58,55 EUR zu.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 58,55 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie sogar auf 58,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 57,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 57.766 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Bei 123,75 EUR erreichte der Titel am 14.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 111,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 24,37 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,699 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 59,06 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR im Vergleich zu 289,77 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 12.02.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 13.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Carl Zeiss Meditec.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,04 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

