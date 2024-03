Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gibt am Montagvormittag nach

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 118,95 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 118,95 EUR. Bei 118,40 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 119,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.054 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 14.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 140,45 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,07 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 72,60 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 63,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,06 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 103,29 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 0,57 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 475,00 EUR gegenüber 470,30 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 08.05.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 12.05.2025 dürfte Carl Zeiss Meditec die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2024 2,87 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

