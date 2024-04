Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verteidigt Stellung am Vormittag

So bewegt sich Carl Zeiss Meditec

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 105,10 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 105,10 EUR. Bei 105,10 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 104,70 EUR. Bei 104,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1.508 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (128,55 EUR) erklomm das Papier am 13.04.2023. Mit einem Zuwachs von 22,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 72,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,07 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 110,44 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Am 09.02.2024 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 0,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 475,00 EUR – ein Plus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carl Zeiss Meditec 470,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 08.05.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Carl Zeiss Meditec.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 2,92 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Verluste in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich leichter

Carl Zeiss Meditec-Aktie leichter: Goldman nimmt Carl Zeiss Meditec in die Bewertung auf

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht Abschläge