Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec reagiert am Freitagnachmittag positiv

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 54,15 EUR.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 54,15 EUR zu. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zog in der Spitze bis auf 54,80 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 54,50 EUR. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 70.940 Stück gehandelt.

Am 12.04.2024 markierte das Papier bei 105,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 95,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 44,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 22,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Carl Zeiss Meditec-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,692 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 63,79 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 13.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,94 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX tiefrot

Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der TecDAX nachmittags