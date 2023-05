Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag in Rot

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 111,90 EUR. In der Spitze büßte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 110,80 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 111,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 26.583 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 06.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 145,95 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 101,75 EUR am 29.09.2022. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 9,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 150,20 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Carl Zeiss Meditec am 10.02.2023 vor. Das EPS belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 0,42 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Carl Zeiss Meditec hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 470,30 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 410,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Carl Zeiss Meditec am 04.08.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 09.08.2024 dürfte Carl Zeiss Meditec die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,09 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec