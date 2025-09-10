DAX23.686 +0,2%ESt505.385 +0,4%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.590 +0,2%Euro1,1685 -0,1%Öl66,82 -1,2%Gold3.617 -0,7%
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag in Rot

11.09.25 12:05 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Das Papier von Carl Zeiss Meditec befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 42,10 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
42,64 EUR -0,16 EUR -0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Carl Zeiss Meditec gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 42,10 EUR abwärts. Im Tief verlor die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 42,02 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 43,24 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 21.551 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Bei 72,20 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 71,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.09.2025 (40,52 EUR). Mit Abgaben von 3,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,686 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Carl Zeiss Meditec 0,600 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 53,23 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2016 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,73 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumRatingAnalyst
10.09.2025Carl Zeiss Meditec OverweightBarclays Capital
21.08.2025Carl Zeiss Meditec HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.2025Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
12.08.2025Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10.09.2025Carl Zeiss Meditec OverweightBarclays Capital
11.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
04.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
21.08.2025Carl Zeiss Meditec HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.2025Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
12.08.2025Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
07.08.2025Carl Zeiss Meditec NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.05.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.05.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.

