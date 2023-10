Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec wird am Mittwochmittag ausgebremst

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 80,50 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 80,50 EUR. In der Spitze büßte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 80,00 EUR ein. Bei 81,16 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 13.616 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Bei 142,75 EUR markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 77,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 77,76 EUR. Abschläge von 3,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 118,20 EUR.

Am 09.05.2023 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR erwirtschaftet worden. Carl Zeiss Meditec hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 504,22 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 445,23 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 12.12.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 06.12.2024 dürfte Carl Zeiss Meditec die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,95 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Montagshandels in der Verlustzone

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX am Montagmittag leichter

TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Carl Zeiss Meditec abgeworfen