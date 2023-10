Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec fällt am Vormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 80,30 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 80,30 EUR abwärts. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 80,04 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 81,16 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.667 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 142,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 43,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 77,76 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 118,20 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,69 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,01 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 504,22 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Carl Zeiss Meditec einen Umsatz von 445,23 EUR eingefahren.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q4 2023 wird am 12.12.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 06.12.2024.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,95 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

