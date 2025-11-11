Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 42,34 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 42,34 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zog in der Spitze bis auf 42,72 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,24 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 47.483 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 20.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 71,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 69,23 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 40,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.09.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Nach 0,600 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,693 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 51,61 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Am 09.12.2016 lud Carl Zeiss Meditec zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2016 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 289,77 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 289,77 Mio. EUR.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 1,72 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 10 Jahren verdient

Carl Zeiss Meditec-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren angefallen