Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gewinnt am Montagnachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 87,28 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 87,28 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 87,82 EUR. Bei 86,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 36.142 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 142,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 38,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 72,60 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 16,82 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 96,17 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023. In Sachen EPS wurden 0,69 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 1,01 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 504,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren 445,23 EUR in den Büchern gestanden.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q4 2023 wird am 12.12.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 2,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

