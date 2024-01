Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gewinnt am Nachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 103,75 EUR.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 103,75 EUR zu. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf 106,25 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 103,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 46.991 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 142,75 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 72,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 30,02 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 102,67 EUR.

Am 09.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,69 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent auf 504,22 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 445,23 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.02.2024 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2024 2,91 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung im Minus

Aufschläge in Frankfurt: MDAX verbucht am Nachmittag Zuschläge