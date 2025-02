Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittwochvormittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,9 Prozent auf 56,20 EUR abwärts.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,9 Prozent auf 56,20 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 56,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 56,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 29.002 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.03.2024 auf bis zu 123,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 120,20 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,28 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 26,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,699 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 59,06 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Carl Zeiss Meditec am 14.05.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

