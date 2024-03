Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagnachmittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 120,65 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 120,65 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 121,55 EUR. Bei 118,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 62.795 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 140,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.03.2023). Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 14,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (72,60 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,07 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 103,29 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Carl Zeiss Meditec am 09.02.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,00 Prozent auf 475,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 470,30 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 08.05.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Carl Zeiss Meditec möglicherweise am 12.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,88 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

