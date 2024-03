Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag verlustreich

So bewegt sich Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 119,10 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Carl Zeiss Meditec-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 119,10 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 117,60 EUR ab. Bei 118,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 4.754 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 140,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.03.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 17,93 Prozent Luft nach oben. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 64,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,06 EUR. Im Vorjahr erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 103,29 EUR.

Am 09.02.2024 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,57 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 475,00 EUR im Vergleich zu 470,30 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Carl Zeiss Meditec wird am 08.05.2024 gerechnet. Carl Zeiss Meditec dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.05.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,87 EUR je Aktie.

