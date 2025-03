Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zieht am Nachmittag an

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 59,75 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 59,75 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zog in der Spitze bis auf 60,80 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 60,50 EUR. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 83.032 Stück gehandelt.

Am 14.03.2024 markierte das Papier bei 123,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 107,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,28 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 34,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,687 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 59,50 EUR.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 289,77 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2025 terminiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,96 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

