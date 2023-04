Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittwochmittag mit Kursplus

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 127,50 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 127,95 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 127,15 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 12.940 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Bei 145,95 EUR markierte der Titel am 06.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 12,64 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 101,75 EUR am 29.09.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 167,50 EUR angegeben.

Am 10.02.2023 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Carl Zeiss Meditec im vergangenen Quartal 470,30 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carl Zeiss Meditec 410,20 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 09.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 06.05.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,28 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec