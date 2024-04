Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gibt am Nachmittag ab

Blick auf Carl Zeiss Meditec-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 103,20 EUR abwärts.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 103,20 EUR abwärts. Bei 103,00 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 104,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 31.883 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,50 EUR an. Gewinne von 24,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,60 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 29,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,07 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 110,44 EUR.

Am 09.02.2024 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 0,57 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 475,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 470,30 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.05.2025 erwartet.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,92 EUR je Aktie.

