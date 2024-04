Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zieht am Freitagvormittag an

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 103,70 EUR zu.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 103,70 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 104,20 EUR. Bei 104,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.035 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 128,50 EUR erreichte der Titel am 15.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 19,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 72,60 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 29,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,07 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 110,44 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Carl Zeiss Meditec am 09.02.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 475,00 EUR – ein Plus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carl Zeiss Meditec 470,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Carl Zeiss Meditec dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,92 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX aktuell: TecDAX fällt letztendlich

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht nachmittags Verluste

TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor 3 Jahren bedeutet