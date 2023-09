Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag mit Aufschlag

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 85,90 EUR.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 85,90 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 86,20 EUR. Bei 85,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 64.605 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (142,75 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 66,18 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 08.09.2023 auf bis zu 83,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 3,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 118,20 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,69 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,01 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 504,22 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 445,23 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 12.12.2023 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 06.12.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 2,95 EUR im Jahr 2023 aus.

