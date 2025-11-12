DAX24.351 +1,1%Est505.790 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,28 +4,8%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.576 +2,0%Euro1,1574 -0,1%Öl64,68 -0,7%Gold4.127 ±0,0%
Heute im Fokus
DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen schließen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie nach Kommunikationspanne unter Spannung: Zwischen Rally und Rücksetzer DroneShield-Aktie nach Kommunikationspanne unter Spannung: Zwischen Rally und Rücksetzer
Infineon-Aktie steigt deutlich: Wachstumsimpulse durch KI-Rechenzentren Infineon-Aktie steigt deutlich: Wachstumsimpulse durch KI-Rechenzentren
Profil
Kursentwicklung im Fokus

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Mittag fester

12.11.25 12:04 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Mittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 43,84 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
43,82 EUR 1,44 EUR 3,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,2 Prozent auf 43,84 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie sogar auf 43,94 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,26 EUR. Zuletzt wechselten 26.758 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 71,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.03.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 63,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,52 EUR. Dieser Wert wurde am 09.09.2025 erreicht. Abschläge von 7,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,693 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 51,61 EUR.

Am 09.12.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,72 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumMeistgelesen
