Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag gesucht

Um 12:22 Uhr ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 132,60 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zog in der Spitze bis auf 132,80 EUR an. Mit einem Wert von 131,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 18.219 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Bei 154,05 EUR erreichte der Titel am 18.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 101,75 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,32 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 161,60 EUR.

Am 13.05.2022 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,01 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,54 Prozent auf 445,23 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 410,20 EUR erwirtschaftet worden.

Am 09.05.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 06.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 3,27 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Carl Zeiss Meditec-Aktie im Plus: Carl Zeiss Meditec vermeldet Margenrückgang

Ausblick: Carl Zeiss Meditec präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Carl Zeiss Meditec-Aktie schränken Verluste nach Berenberg-Abstufung wieder etwas ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Carl Zeiss Meditec AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carl Zeiss Meditec AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carl Zeiss Meditec AG

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec