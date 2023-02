Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec schiebt sich am Nachmittag vor

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 132,30 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf 132,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 131,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 26.446 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 18.03.2022 markierte das Papier bei 154,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 14,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 101,75 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 30,02 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 161,60 EUR.

Am 13.05.2022 lud Carl Zeiss Meditec zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 445,23 EUR umgesetzt, gegenüber 410,20 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.05.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 06.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Carl Zeiss Meditec.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 3,27 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Carl Zeiss Meditec-Aktie im Plus: Carl Zeiss Meditec vermeldet Margenrückgang

Ausblick: Carl Zeiss Meditec präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Carl Zeiss Meditec-Aktie schränken Verluste nach Berenberg-Abstufung wieder etwas ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Carl Zeiss Meditec AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carl Zeiss Meditec AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carl Zeiss Meditec AG

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec