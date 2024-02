Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagmittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 110,45 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 110,45 EUR. In der Spitze legte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 112,50 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 110,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 29.081 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 140,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 27,16 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 72,60 EUR. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 52,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,06 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Carl Zeiss Meditec 1,10 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 100,43 EUR.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Carl Zeiss Meditec mit einem Umsatz von insgesamt 475,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 470,30 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,00 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 12.05.2025.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,80 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

