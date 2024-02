Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Aktienentwicklung

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 109,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,9 Prozent auf 109,30 EUR nach. Das Tagestief markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 108,25 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 110,10 EUR. Bisher wurden heute 54.986 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (140,45 EUR) erklomm das Papier am 14.03.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 28,50 Prozent zulegen. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 50,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,06 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 101,14 EUR an.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 0,57 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 470,30 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 475,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 12.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,80 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX letztendlich in Grün

XETRA-Handel: TecDAX verbucht letztendlich Gewinne

MDAX-Handel aktuell: MDAX freundlich