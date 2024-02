Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag stärker

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 111,05 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 111,05 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 111,55 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 110,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 4.745 Stück.

Am 14.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 140,45 EUR. Gewinne von 26,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,60 EUR am 27.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Carl Zeiss Meditec-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,06 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 99,86 EUR.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Carl Zeiss Meditec hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 475,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 470,30 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Carl Zeiss Meditec wird am 08.05.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.05.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 2,80 EUR in den Büchern stehen haben wird.

