Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 122,15 EUR zu.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 122,15 EUR. In der Spitze legte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 122,15 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 120,95 EUR. Zuletzt wechselten 20.241 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 140,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.03.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 14,98 Prozent Luft nach oben. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 72,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,56 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,07 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 103,29 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Carl Zeiss Meditec 475,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 470,30 EUR erwirtschaftet worden.

Carl Zeiss Meditec wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 12.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2024 2,88 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

