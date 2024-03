Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Carl Zeiss Meditec im Blick

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 121,90 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere um 15:51 Uhr 0,8 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie sogar auf 123,15 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 120,95 EUR. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 45.828 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (140,45 EUR) erklomm das Papier am 14.03.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie somit 13,21 Prozent niedriger. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,07 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 103,29 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,42 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 0,57 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 475,00 EUR gegenüber 470,30 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Carl Zeiss Meditec wird am 08.05.2024 gerechnet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Carl Zeiss Meditec möglicherweise am 12.05.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2024 2,88 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Optimismus in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Gewinne

TecDAX aktuell: TecDAX zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen zu