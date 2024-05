Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 93,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 93,40 EUR. Die Abwärtsbewegung der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging bis auf 93,05 EUR. Bei 94,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 24.936 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (123,75 EUR) erklomm das Papier am 14.03.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 72,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 22,27 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,07 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 110,13 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.12.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden.

Am 09.08.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,85 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX legt nachmittags zu

TecDAX aktuell: So steht der TecDAX aktuell

XETRA-Handel: TecDAX zum Start des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen