Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 103,95 EUR zu.

Um 15:50 Uhr sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 103,95 EUR zu. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf 104,15 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 103,50 EUR. Bisher wurden heute 33.394 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 145,95 EUR erreichte der Titel am 06.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 28,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 96,20 EUR fiel das Papier am 28.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,46 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 145,20 EUR an.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,69 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 504,22 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 445,23 EUR erwirtschaftet worden.

Am 04.08.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 09.08.2024 werfen.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,99 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

