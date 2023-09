Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittwochmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 84,94 EUR ab.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 84,94 EUR. Die Abwärtsbewegung der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging bis auf 84,84 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 85,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 9.532 Stück.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 142,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 68,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.09.2023 bei 83,18 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,07 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 118,20 EUR an.

Am 09.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,69 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 504,22 EUR – ein Plus von 13,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carl Zeiss Meditec 445,23 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 12.12.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Carl Zeiss Meditec dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.12.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,95 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Carl Zeiss Meditec-Aktie fester: Christian Müller gibt Position als Finanzchef von Carl Zeiss auf

TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Carl Zeiss Meditec abgeworfen

August 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur Carl Zeiss Meditec-Aktie