Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 85,58 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die Carl Zeiss Meditec-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 85,58 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 85,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 85,60 EUR. Zuletzt wechselten 1.227 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 142,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 66,80 Prozent hinzugewinnen. Bei 83,18 EUR fiel das Papier am 08.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 2,80 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 118,20 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023. Das EPS wurde auf 0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 504,22 EUR – ein Plus von 13,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carl Zeiss Meditec 445,23 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 12.12.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 06.12.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 2,95 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

