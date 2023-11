Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

So entwickelt sich Carl Zeiss Meditec

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,7 Prozent bei 80,56 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Carl Zeiss Meditec gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 4,7 Prozent auf 80,56 EUR abwärts. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie sank bis auf 80,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 84,74 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 76.088 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Bei einem Wert von 142,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 77,20 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 72,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 108,40 EUR aus.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 504,22 EUR im Vergleich zu 445,23 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 12.12.2023 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Carl Zeiss Meditec möglicherweise am 06.12.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,93 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 10 Jahren verdient

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX im Minus

TecDAX aktuell: TecDAX zum Start des Montagshandels im Plus