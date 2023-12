Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gewinnt am Mittag

Kurs der Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 94,54 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 94,54 EUR. In der Spitze legte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 94,82 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 93,00 EUR. Bisher wurden heute 32.882 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 142,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 72,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 30,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 96,17 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,69 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 504,22 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 445,23 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 09.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,74 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.



