Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Mittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 54,40 EUR ab.

Um 11:47 Uhr rutschte die Carl Zeiss Meditec-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 54,40 EUR ab. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 53,75 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 54,45 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 29.091 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (123,75 EUR) erklomm das Papier am 14.03.2024. 127,48 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 44,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 18,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,670 EUR. Im Vorjahr erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 56,64 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Carl Zeiss Meditec dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 14.05.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 13.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 1,97 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

