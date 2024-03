Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag gesucht

Notierung im Blick

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 121,70 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:45 Uhr stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 121,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 123,75 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 122,95 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 19.255 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 139,00 EUR erreichte der Titel am 20.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 14,22 Prozent Luft nach oben. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Carl Zeiss Meditec-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,06 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 109,13 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Carl Zeiss Meditec am 09.02.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,00 Prozent auf 475,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 470,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 12.05.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,88 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX sackt zum Ende des Mittwochshandels ab

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX notiert am Mittwochnachmittag im Minus

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX mit Abgaben