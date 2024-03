Blick auf Aktienkurs

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

14.03.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Plus bei 123,65 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 123,65 EUR. Im Tageshoch stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 123,65 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 122,95 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.513 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte am 20.03.2023 auf bis zu 139,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 11,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,29 Prozent. Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,07 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Carl Zeiss Meditec 1,10 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 109,13 EUR an. Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,57 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 470,30 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 475,00 EUR ausgewiesen. Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Carl Zeiss Meditec wird am 08.05.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 12.05.2025. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,88 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX sackt zum Ende des Mittwochshandels ab Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX notiert am Mittwochnachmittag im Minus Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX mit Abgaben

