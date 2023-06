Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittwochmittag gefragt

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:36 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 111,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 111,35 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 111,05 EUR. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.799 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 145,95 EUR erreichte der Titel am 06.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 23,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 101,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 9,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 145,20 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023. Carl Zeiss Meditec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,69 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,01 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 504,22 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Carl Zeiss Meditec einen Umsatz von 445,23 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Carl Zeiss Meditec am 04.08.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 09.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,04 EUR fest.

