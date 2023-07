Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 102,45 EUR abwärts.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec befand sich um 11:35 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 102,45 EUR ab. Bei 102,25 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 102,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.742 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.08.2022 auf bis zu 145,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 42,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 28.06.2023 Kursverluste bis auf 96,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 6,10 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 145,20 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Carl Zeiss Meditec ein EPS von 1,01 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent auf 504,22 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 445,23 EUR in den Büchern gestanden.

Am 04.08.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 09.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,98 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Carl Zeiss Meditec eingebracht

Carl Zeiss Meditec-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juni

Carl Zeiss Meditec-Aktie: Was Analysten von Carl Zeiss Meditec erwarten