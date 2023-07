Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Carl Zeiss Meditec

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 102,85 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,1 Prozent auf 102,85 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie sank bis auf 102,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 102,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 16.970 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 145,95 EUR erreichte der Titel am 06.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 41,91 Prozent zulegen. Am 28.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 96,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 145,20 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,69 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 504,22 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 445,23 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.08.2023 erfolgen. Am 09.08.2024 wird Carl Zeiss Meditec schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 2,98 EUR in den Büchern stehen haben wird.

