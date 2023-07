Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag mit Abschlägen

So bewegt sich Carl Zeiss Meditec

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 102,60 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 102,60 EUR. Bei 102,25 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 102,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.852 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Bei einem Wert von 145,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2022). Das 52-Wochen-Hoch liegt 42,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 28.06.2023 auf bis zu 96,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 145,20 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,69 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 504,22 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 445,23 EUR umgesetzt.

Am 04.08.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 09.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,98 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

