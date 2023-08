Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag in Rot

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Das Papier von Carl Zeiss Meditec gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 93,90 EUR abwärts.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wies um 11:41 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 93,90 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 93,34 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 94,60 EUR. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20.662 Stück gehandelt.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 142,75 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 52,02 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.08.2023 bei 93,34 EUR. Abschläge von 0,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 129,60 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Am 09.05.2023 legte Carl Zeiss Meditec die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,69 EUR, nach 1,01 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 504,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 445,23 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Carl Zeiss Meditec wird am 12.12.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 06.12.2024.

Den erwarteten Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,96 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Carl Zeiss Meditec-Investment eingefahren

Carl Zeiss Meditec-Aktie rutscht ab: Carl Zeiss Meditec passt Prognose nach unten an

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Carl Zeiss Meditec-Investment eingefahren