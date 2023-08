Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag in Rot

So entwickelt sich Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 93,12 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 93,12 EUR ab. Bei 92,76 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 94,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 34.200 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 142,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 53,30 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 92,76 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 0,39 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 129,60 EUR aus.

Am 09.05.2023 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 1,01 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 504,22 EUR – ein Plus von 13,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carl Zeiss Meditec 445,23 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 12.12.2023 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Carl Zeiss Meditec-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 06.12.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,96 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Carl Zeiss Meditec-Investment eingefahren

Carl Zeiss Meditec-Aktie rutscht ab: Carl Zeiss Meditec passt Prognose nach unten an

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Carl Zeiss Meditec-Investment eingefahren