Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger schicken Carl Zeiss Meditec am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 83,18 EUR abwärts.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,7 Prozent auf 83,18 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging bis auf 82,82 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 84,64 EUR. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 47.662 Aktien.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 142,75 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 71,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.09.2023 bei 82,82 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 0,43 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 118,20 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,69 EUR gegenüber 1,01 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 445,23 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 504,22 EUR ausgewiesen.

Am 12.12.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 06.12.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 2,95 EUR im Jahr 2023 aus.

